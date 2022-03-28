В Севастополе стремительно ухудшается ситуация с вывозом мусора в Юхарину балку

Ситуация с вывозом мусора в Юхарину балку Севастополя стремительно ухудшается.

Как уже сообщал «Новый День», балку заваливают строительными отходами. По словам председателя садового товарищества «Таврия» Романа Кучера, везут практически ежедневно, а в некоторые дни количество машин доходит до сотни. Мусор сваливают как на территории, принадлежащей аэродрому ДОСААФ, так и вокруг. При этом, заявляет Кучер, поведение водителей становится все более наглым.

«Свалка уже растянулась на полтора километра, потому раньше они, увидев нас, просто отъезжали дальше и высыпали мусор там. То есть хотя бы понимали, что совершают действия незаконные, – цитирует Кучера ForPost. – Но на днях дошло до угроз: водитель пытался наехать на меня автомобилем и обещал, что сейчас приедут другие и начнут меня «ломать».

Правда, силу пока никто не применял, но садоводы не уверены, что до этого не дойдет. На многочисленные жалобы горожан чиновники отвечают одинаковыми отписками. А неофициально заявляют, что сделать ничего нельзя: мусор везут с больших строек Севастополя. Проблема осложняется еще и тем, что примеру строителей последовали горожане и начали вывозить в Юхарину балку старую мебель и отходы, возникающие в ходе ремонта.

Отметим, что под грудами мусора могут погибнуть исторические памятники: во-первых, сам аэродром во время Великой Отечественной войны был базой для авиационных подразделений защитников Севастополя, во-вторых, на этой территории расположены древние постройки, оставшиеся от укрепленного поселения, существовавшего, по версии Википедии, «с эллинистического времени вплоть до Средневековья».

Севастополь, Олег Яковенко

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