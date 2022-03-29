В Крым ненадолго заглянет лето

В Крым на несколько дней заглянет лето.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие дни на полуострове ожидается резкое потепление.

Так, уже завтра днем воздух прогреется до +20 градусов. В субботу, 1 апреля, ожидается до +23. В субботу – до +21, но пойдут дожди.

Летняя погода продержится в Крыму недолго: уже в понедельник, 4 апреля, возможно похолодание до +7 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

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