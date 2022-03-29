В Крыму пытались наладить производство марихуаны

В Крыму вынесли приговор шестерым мужчинам, обвиняемым в покушении на сбыт наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День», в Белогорском районом суде, двое жителей района придумали выращивать коноплю на продажу. К реализации своей идеи привлекли четверых знакомых. Траву они выращивали на подворьях двух частных домов.

Используя специальное оборудование подельники получали каннабис. В октябре 2020 года сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю «плантаторов» задержали, изъяв у них около 18 кг наркотиков.

Через полтора года следствия и судебных разбирательств суд признал всех шестерых виновными в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30, пункты «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные организованной группой, в крупном размере).

Ближайшие годы крымчане проведут в колонии строго режима – в зависимости от роли в «бизнесе» каждый из них получил от 6 лет 5 месяцев до 7 лет 4 месяцев лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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