В Ялте грозят уволить всех руководителей в сфере ЖКХ

Глава Ялты Янина Павленко пообещала уволить всех руководителей подразделений ЖКХ, если они к маю не научатся работать.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов раскритиковал работу городской администрации.

«Я уже язык стер всем говорить: общайтесь с людьми. У каждого дома должен быть лоббист от органов власти и депутатского корпуса, который решает людям все наболевшие и возникающие вопросы, не требующие капитального вложения, – заявил Аксенов. – Янина Петровна замечания получила, я их сниму тогда, когда выполнят все задачи. Не выполнят задачи, будут все возможные кадровые решения».

Градоначальнице понадобилось 4 дня, чтобы осмыслить критику.

«Собрала всех представителей жилищно-коммунального хозяйства Ялты – к сожалению, пока самой проблемной сферы, – рассказала Павленко. – Во время выездного совещания глава республики оценил работу ЖКХ на тройку. Увы, оно потянуло работу всей администрации в негатив. Россыпь выговоров – рекордное за год работы: всему руководящему составу, всем МУПам. На исправление ошибок – месяц! Главная задача – наладить обратную связь с горожанами! Людей нужно слушать и слышать, стараться оперативно им помочь, а не уходить в бюрократические дебри. Масса вопросов, которые можно было решить с ходу – не тратя время и средства».

Напомним, что утром 24 марта, перед визитом главы РК, Павленко признала, что сама не выполнила обещание посетить каждый двор. Теперь она обещает это снова. И грозит всем сотрудникам ЖКХ: «Еще раз – сотрудники ЖКХ должны научиться работать за месяц! Или прощаемся – по итогам обходов последуют кадровые решения».

Почему столь важная для города сфера была укомплектована некомпетентными людьми и почему они до сих пор не научились работать, градоначальница не пояснила.

Ялта, Олег Яковенко

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