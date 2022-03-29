Список приоритетов в Крыму сократился и несколько изменился

В Крыму скорректировали перечень системообразующих предприятий республики

Как передает корреспондент РИА «Новый День, в марте 2020 года в связи распространением COVID-19 была остановлена работа всех предприятий и организаций, не связанных непосредственно с жизнеобеспечением населения.

Тогда же глава Крыма Сергей Аксёнов издал распоряжение, которым определялся список предприятий, продолживших работу даже в период локдауна. Тот перечень системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, состоял из 111 позиций.

Теперь Сергей Аксёнов скорректировал прежний список, он стал короче – системообразующих предприятий осталось 90, они сгруппированы по отраслям.

Два года назад список открывала ростовская Табачная компания «Пэппэлл». Сейчас трудно вспомнить, почему Аксёнов тогда так ее ценил. Теперь она, видимо, потеряла стратегическое значение. Исчезли из перечня некоторые винодельческие компании: АО «Старокрымский», ЗМВ «Коктебель», АО Агрофирма «Черноморец». Возможно, влияние их теперешних хозяев так велико, что в напоминании о региональном значении они не нуждаются. Зато появился сменивший с тех пор хозяев Евпаторийский завод классических вин.

Банков, как и прежде, два: Генбанк и РНКБ.

Сохранились промышленные и транспортные предприятия, даже те, кто практически не работает, как Феодосийские судомеханический и оптический заводы.

Сократился список санаторно-курортных учреждений: из него вычеркнули ТОК «Судак», пансионат «Море», «Руссию» и «Славутич», «Пальмира-Палас», как и АО «Крымтур».

К списку системообразующих в транспортной отрасли добавились ООО Транспортная компания «Гранд сервис экспресс», которая имеет московские корни и занимается поездами, идущими с материка в Крым, и ООО «Альт-ЭРА», принадлежащее детям депутата Госдумы от Крыма Леонида Бабашова.

Симферополь, Ольга Картошина

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