В Крыму сообщили, кто из украинских чиновников первым лишится имущества на полуострове

Высокопоставленные украинские чиновники исправно платили за недвижимость в Крыму, но теперь могут попрощаться со своим имуществом. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», власти Крыма решили национализировать имущество украинских политиков и бизнесменов. Работа по выявлению таких собственников ведется с участием ФСБ.

По словам Аксенова, кроме президента Зеленского, жене которого принадлежит элитная квартира в Ливадии, недвижимость в Крыму есть у председателя национального антикоррупционного бюро Украины Сытника, председателя Нацбанка Украины Шевченко, главы Конституционного суда Украины Тупицкий. И все они в течение 8 лет исправно оплачивали счета за коммуналку.

«Одни из самых дисциплинированных плательщиков», – подчеркнул глава РК и заявил, что к этим собственникам отношение «будет такое, какое они заслуживают».

Симферополь, Олег Яковенко

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