ВСУ заминировали стратегические мосты в Одесской области

Украинская армия планирует взорвать в Одесской области мосты, которые отрежут от города Одессы огромные территории региона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на местные источники сообщает военкор Юрий Котенок.

По его словам, произведено минирование двух стратегических мостов через реку Днестр. Один, в районе села Маяки, другой – раздвижной мост в посёлке Затока.

Предполагается, что они будут взорваны в случае высадки морского десанта РФ и приближения российских подразделений к Одессе. В результате окажется нарушено ЖД и автосообщение западной части области с Одессой.

«Отрезанными останутся десять областных районов: Белгород-Днестровский, Саратский, Тарутинский, Татарбунарский, Арцизкий, Болгарский, Килийский, Вилковский, Ренийский и Измаильский», – отмечает военкор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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