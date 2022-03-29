В Херсонской области обнаружили базу данных об украинских паспортах крымчан

Российские силовики обнаружили в Херсонской области базу данных об украинских паспортах крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь спецслужбы проверяют, есть ли в списках кто-то из работающих на полуострове чиновников.

«Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего – это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки, – цитирует РИА «Новости» экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека. – Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая территорию полуострова. Те, кто получили паспорт с «доставкой на дом», по сути, были уже потенциально завербованы. Оставались лишь некоторые технические моменты и личное знакомство».

Херсон, Олег Яковенко

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