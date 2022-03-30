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Среда, 30 марта 2022, 10:59 мск

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В Севастополе опять растет смертность от ковида

Выявляемость коронавируса в Севастополе снизилась до 50 случаев в день: за минувшие сутки зафиксирован 51 вновь заболевший. А вот ситуацию со смертностью никак не удается не только минимизировать, но и стабилизировать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатель растет четвертый день, 29 марта от инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 81 тысяча 645 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 603 горожанина.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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