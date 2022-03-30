Много и дешево: в Крыму сформировали банк вакансий в туротрасли на сезон 2022 года

В Крыму сформировали банк вакансий в туротрасли на сезон 2022 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, в текущем году предлагается почти 3 тысячи 400 вакансий. Около 2,5 тысяч из них предусматривает предоставление жилья, 466 вакансий допускают трудоустройство людей с инвалидностью.

«Востребованными в курортных регионах являются как специалисты руководящего состава, так и линейного персонала, – уточняют в ведомстве. – Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале от главных врачей до санитарок, в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, озеленителях, работниках пляжей, водителях, сантехниках, плотниках и другие».

Правда, зарплаты не очень высоки и колеблются в зависимости от региона и работодателя. Так, в одних учреждениях Ялты официантам и горничным предлагают от 22 тысяч рублей (столько же будут получать уборщики и кухонные работники), в других – чуть более 7 тысяч (указания на полставки нет, из чего можно сделать вывод, что работать придется полный день).

В Евпатории вожатым и воспитателям предлагают около 15 тысяч рублей, а повару пятого разряда – 14 тысяч (его коллега с аналогичной квалификацией в Алуште будет получать на 10 тысяч больше).

В той же Евпатории в одном их учреждений врачам функциональной диагностики, физиотерапевту и урологу готовы платить от 15 до 18 тысяч, а медицинскому регистратору и санитарке – 27 тысяч, чуть больше будут получать педиатр и дежурный врач.

Одни из самых высокооплачиваемых мест предлагают в Саки: врачам обещают платить 63 тысячи рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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