В России задержали 60 сторонников запрещенной неонацистской группировки

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» (запрещена в Российской Федерации).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия проводились в 23 регионах России. У задержанных изъято охотничье оружие и боеприпасы (лицензии на использование отсутствовали), самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, фото и видеозаписи акций «прямого действия», инструкции по их проведению и вербовке.

До этого массовое задержание сторонников организации проводилось в декабре 2021 года: тогда были арестованы 106 человек в 37 регионах России.

В ФСБ заявляют, что неонацистская молодежная группировка «М.К.У.» создана «под контролем украинских спецслужб для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России».

Москва, Игорь Юров

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