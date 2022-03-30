Эстония призвала Европу переправлять платежи за российский газ на нужды Украины

Платежи за российские газ и нефть должны отправляться не в Москву, а собираться на специальный счёт в ЕС «на восстановление Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

По её словам, премьер-министр Эстонии уже предложила Евросоюзу схему отъёма газовых и нефтяных денег у России. А пока, необходимо ускорить отказ от российских энергоносителей.

«Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети. Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить, премьер Эстонии предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи за российские газ и нефть и использовать их для восстановления Украины», – сказала Лийметс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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