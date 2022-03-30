Каждый десятый житель Украины покинул страну – это следует из данных Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 24 февраля по 30 марта число украинских беженцев превысило 4 млн 19 тысяч человек. Это 10% от численности населения страны, зафиксированной на 1 января 2022 года. Вместе с тем, еще в середине прошлого года сообщалось, что постоянно на Украине проживает чуть более 37 млн человек. Если исходить из этой цифры, процент покинувших страну еще выше.

2,3 миллиона беженцев остановились в Польше, более 600 тысяч – в Румынии. Молдавия приняла почти 390 тысяч, Венгрия – 364 тысячи, Россия – 350 тысяч украинцев.

Вместе с тем, ряд европейских стран заявили об ограничении на прием беженцев. Так, Эстония готова предоставить убежище максимум 50 тысячам. Об истощение возможностей для приема сообщили в Чехии и Германии. В Польше необходимые ресурсы тоже на исходе.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»