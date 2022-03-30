Экстравагантный бизнес-эмигрант Чичваркин угодил под антироссийские санкции

Бежавший в Лондон несколько лет назад активный критик Кремля и сторонник киевского режима бизнесмен Евгений Чичваркин оказался в глазах швейцарских властей «русским резидентом».

Пострадавший заявил, что один из его счетов в швейцарском банке заморозили.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам сообщил агентству Reuters.

Напомним, ранее бизнесмен резко раскритиковал Запад за недостаточно жёсткие санкции против РФ и назвал ЕС и НАТО «предателями Украины».

«Хочу напомнить, что «Газпромбанк» получает деньги каждый день, «Северный поток-1» фигарит газ каждый день. Вот это санкции?! Их не будет... Это не в интересах европейских партнеров. Я искренне считаю их предателями – как ЕС, так и НАТО – в отношении Украины. На данный момент это выглядит как полное предательство», – говорил Чичваркин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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