В Крыму разрабатывают федеральный закон о национализации украинской собственности

В Крыму завершается формирование списка граждан Украины, чье имущество на полуострове будет национализировано. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», формирование реестра собираются завершить на этой неделе, а принять соответствующий законодательный акт – в первых числах апреля.

Кроме того, правительство РК разрабатывает проект федерального закона о национализации на территории России всего имущества украинских олигархов, политиков, чиновников, поддерживающих действующий на Украине режим. Эту работу должны завершить к понедельнику, после чего проект будет направлен в Госдуму.

Аксенов напомнил, что в начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине.

Симферополь, Олег Яковенко

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