В Крыму сокращаются объемы строительства жилья

В Крыму сокращаются объемы жилищного строительства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 3 последних года показатель ввода площадей снизился почти на 26%.
Напомним, в 2018 году в республике было построено 1 млн квадратных метров жилья, в 2019 – 782 тыс, в 2020 – 775 тыс.
«По данным Крымстата, в прошлом году в Крыму было введено в эксплуатацию более 740 тыс квадратных метров жилья», – пишет telegram-канал «Крымчанин». Это на четверть меньше уровня 2018 года.
Симферополь, Олег Яковенко
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