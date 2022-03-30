В Крыму сокращаются объемы строительства жилья

В Крыму сокращаются объемы жилищного строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 3 последних года показатель ввода площадей снизился почти на 26%.

Напомним, в 2018 году в республике было построено 1 млн квадратных метров жилья, в 2019 – 782 тыс, в 2020 – 775 тыс.

«По данным Крымстата, в прошлом году в Крыму было введено в эксплуатацию более 740 тыс квадратных метров жилья», – пишет telegram-канал «Крымчанин». Это на четверть меньше уровня 2018 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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