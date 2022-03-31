Срок выплат по вкладам крымчан в украинских банках снова продлили

За восемь лет новой российской истории не все жители Крыма и Севастополя получили компенсации за то, что хранили деньги в банках Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма призналось, что денег на компенсацию вкладов населения в ближайшее время не будет.

Весной 2014 года украинские банки прекратили работу на территории Крыма и Севастополя. Вкладчиков (предполагалось, что их будет до 500 тысяч) тогда обнадежили: все утрясется, власть найдет оптимальный механизм, деньги вернутся. Центробанк РФ для начала выделил на эти цели 60 млрд рублей.

Банки из Крыма и Севастополя уходили по-разному, каждый придумывал свои условия выплаты денег по вкладам. «Альфа» и еще несколько, например, предложили приехать в любое отделение на территории Украины и там получить все, что причитается. Действительно, кто сумел добраться на материк, получил: и депозиты, и проценты по ним. Маломобильные крымчане мимо такой возможности «пролетели».

Одесский «Имэксбанк» к своим финансовым обязательства привязал политические требование: вкладчик-крымчанин должен был предоставить справку об отказе от российского гражданства. Нелепость требования усугублялась тем, что один из руководителей банка – Николай Скорик – три года, до ноября 2013 – был министром финансов Крыма, и его банк процветал в Крыму именно поэтому. Кстати сказать, после 2014 года Скорик обитает в Киеве в качестве депутата Верховной Рады. На сегодняшний день налоговый долг банка составляет более 109 млн гривен, его деятельность прекращена.

Украинский государственный «Ощадбанк» тоже не смог гарантировать безусловный возврат денег своим вкладчикам. Самая большая сумма вкладов крымчан приходилась на крупнейшее финансовое учреждение Украины – «Приватбанк».

Чтобы вернуть жителям полуострова деньги, был создан специальный Фонд защиты вкладчиков, который рассмотрел все заявления. Фонд возглавил Андрей Мельников. Недавно он назначен гендиректором государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

Для начала вкладчиков поделили на две части: те, у кого сумма банковских вклада не превышала 700 тыс руб – их поставили в электронную очередь и начали выплаты достаточно быстро.

Предварительные итоги были подведены и объявлены успешными. На 1 мая 2015 года Фондом защиты вкладчиков было принято 222 тысячи заявлений о выплате компенсаций от вкладчиков 45 украинских банков. И глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о выходе « на финишный этап в части решения проблемы». Тогда неудовлетворенными оставались требования 39 тысяч человек на сумму 3,4 млрд рублей – как было объявлено, из-за нехватки документов и прочих технических моментов.

Было решено: тем, чьи вклады превышают 700 тыс руб, платежи будут производиться Фондом за счёт средств, которые поступят в бюджеты Республики Крым и Севастополя от продажи имущества, ранее принадлежавшего украинским банкам и связанным с ними лицам. В первую очередь упоминались санатории и 31 автозаправка группы «Приват», то есть добро украинского олигарха Игоря Коломойского.

Это история затянулась для 9 тыс человек с общей суммой 5 млрд руб. Поскольку быстро продать имущество «Привата » не удалось, и некоторые вкладчики получают компенсацию до сих пор – мелкими дозами, по 300 руб раз в полгода.

В 2021 году денег ждали в том числе 4 тыс 200 вкладчиков старше 65 лет, которые не получили 1,3 млрд рублей.

И вот свежие новости по теме: крайний срок выплаты по вкладам откладывается. Совмин Крыма приял постановление №162: в прежнем постановлении о компенсации вкладов, превышающих 700 тыс рублей, слова « плановый период 2022 и 2023 годов» решено заменить словами на «плановый период 2023 и 2024 годов».

То есть давняя финансовая операция может затянуться еще на два года.

Симферополь, Ольга Картошина

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