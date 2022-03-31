Аэропорт Симферополя решили превратить в выставочный центр

Аэропорт Симферополя решили превратить в крупнейший в Крыму экспозиционно-выставочный центр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, экспозиции будут размещаться в старых пассажирских терминалах, общая площадь которых составляет 20 тысяч квадратных метров. Эти помещения перестали использоваться по назначению в2018 году после ввода в эксплуатацию нового здания аэропорта.

В текущем году планируется провести несколько специализированных выставок, посвященных строительству, туризму, декору, дизайну, архитектуре. Первая выставка откроется уже в начале апреля.

Напомним, сейчас аэропорт Симферополя не работает как воздушная гавань, так как аэронавигация в юго-западной части России прекращена – пока до 7 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

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