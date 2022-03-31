Апрель в Крыму начнется штормом

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: первые дни апреля будут ветреными.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 1, 2, 3 апреля и ночью 4 апреля на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, при порывах скорость будет достигать 30 метров в секунду. 4 апреля ветер изменит направление на северо-западное, но не ослабнет.

Крымчанам и туристам рекомендуют избегать рекламных конструкций и дорожных знаков, а также напоминают об опасности падения деревьев и обрывов линий электропередач.

Симферополь, Лиана Макоба

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