российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 марта 2022, 18:45 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму задержали агента СБУ

В Крыму задержали гражданина России, контактировавшего с украинскими спецслужбами.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ РФ по РК и Севастополю, мужчина 1971 года рождения служил в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и «на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ».

Его задержали при попытке выехать на территорию Украины «с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации».

Мужчину могут обвинить в госизмене (статья 275 УК РФ) и шпионаже (статья 276).

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,