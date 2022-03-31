В Крыму задержали агента СБУ

В Крыму задержали гражданина России, контактировавшего с украинскими спецслужбами.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ РФ по РК и Севастополю, мужчина 1971 года рождения служил в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и «на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ».

Его задержали при попытке выехать на территорию Украины «с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации».

Мужчину могут обвинить в госизмене (статья 275 УК РФ) и шпионаже (статья 276).

Симферополь, Олег Яковенко

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