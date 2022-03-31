Под угрозой затопления: Киев запретил иностранным судам покидать украинские порты

Иностранным судам, которые оказались заблокированными в украинских портах после начала спецоперации, запрещено покидать территориальные воды Украины под угрозой затопления. Такое распоряжение капитанам судов пришло из Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что украинские власти распространяют ложь о том, что Россия якобы заблокировала около 100 иностранных кораблей. На самом деле командование ВС РФ ежедневно предоставляет им безопасные коридоры для выхода в открытое море.

На угрозы Украины пожаловались экипажи иностранных судов росийским военным .

«Экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления», – сказал Конашенков.

Симферополь, Иван Капустин

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