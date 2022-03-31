Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Зеленским

Встреча президентов России и Украины возможна только после окончательного утверждения всех пунктов текста мирного договора между Москвой и Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь главы российского гоударства Дмитрий Песков.

«Встреча на высшем уровне пройдёт тогда, когда будет проведена детальная проработка текста. Также должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне», – отметил Песков.

Напомним, пока Украина согласилась лишь на нейтральный статус и острочку вступления в НАТО. Однако при этом Киев заявляет о недопустимости нарушения «территориальной целостности Украины». Между тем, Москвой выдвинуты условия о полном признании Киевом российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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