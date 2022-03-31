Пушилин распорядился сформировать новую администрацию Мариуполя

Гава ДНР Денис Пушилин отдал распоряжение создать подчинённую Донецку администрацию Мариуполя, который будет окончательно освобождён от нацистов в ближайшие дни.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ подписан 31 марта 2022 и опубликован на сайте главы государства.
Назначенному сегодня новому градоначальнику уже поставлены задачи Пушилиным.
«Обеспечить разработку, согласование с Администрацией Главы ДНР и утверждение положения об администрации города Мариуполя, её структуры и штата.
Организовать в установленном порядке проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией администрации города Мариуполя», – говорится в указе.
Фамилия главы города пока не сообщается. По всей видимости, из соображений безопасности – до полного окончания боевых действий.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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