Пушилин распорядился сформировать новую администрацию Мариуполя

Гава ДНР Денис Пушилин отдал распоряжение создать подчинённую Донецку администрацию Мариуполя, который будет окончательно освобождён от нацистов в ближайшие дни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ подписан 31 марта 2022 и опубликован на сайте главы государства.

Назначенному сегодня новому градоначальнику уже поставлены задачи Пушилиным.

«Обеспечить разработку, согласование с Администрацией Главы ДНР и утверждение положения об администрации города Мариуполя, её структуры и штата.

Организовать в установленном порядке проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией администрации города Мариуполя», – говорится в указе.

Фамилия главы города пока не сообщается. По всей видимости, из соображений безопасности – до полного окончания боевых действий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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