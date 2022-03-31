российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 марта 2022, 17:01 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Донецкий военкор рассказал о фанатиках, засевших в Мариуполе

Киев согнал в Мариуполь самые боеспособные и мотивированные подразделения украинских неонацистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал заслуженный журналист ДНР Геннадий Дубовой.

По его словам, костяк обороны неонацистов сформирован на базе запрещённого в РФ полка «Азов».

«В основном это «Азов». Оснащены они хорошо. 8-летний период они использовали для того, чтобы сменить личный состав, призвать самых мотивированных, по сути, фанатиков. Люди, совершенно не соответствующие нашему представлению о защитниках Родины», – приводит слова Дубового издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,