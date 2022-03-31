Донецкий военкор рассказал о фанатиках, засевших в Мариуполе

Киев согнал в Мариуполь самые боеспособные и мотивированные подразделения украинских неонацистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал заслуженный журналист ДНР Геннадий Дубовой.

По его словам, костяк обороны неонацистов сформирован на базе запрещённого в РФ полка «Азов».

«В основном это «Азов». Оснащены они хорошо. 8-летний период они использовали для того, чтобы сменить личный состав, призвать самых мотивированных, по сути, фанатиков. Люди, совершенно не соответствующие нашему представлению о защитниках Родины», – приводит слова Дубового издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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