Донецкий военкор рассказал о фанатиках, засевших в Мариуполе

Киев согнал в Мариуполь самые боеспособные и мотивированные подразделения украинских неонацистов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал заслуженный журналист ДНР Геннадий Дубовой.
По его словам, костяк обороны неонацистов сформирован на базе запрещённого в РФ полка «Азов».
«В основном это «Азов». Оснащены они хорошо. 8-летний период они использовали для того, чтобы сменить личный состав, призвать самых мотивированных, по сути, фанатиков. Люди, совершенно не соответствующие нашему представлению о защитниках Родины», – приводит слова Дубового издание «Донбасс решает».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube