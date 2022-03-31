В Крыму с детских лагерей сняли ковидные ограничения

В Крыму сняли еще одно ковидное ограничение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности связи с пандемией внесены изменения, отменяющие требование заполнять детские лагеря максимум на 75% от проектной вместимости.
Кроме того, теперь при заезде не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса.
Напомним, сегодня стартовала программа детского туристического кэшбэка, в рамках которой родители могут приобрести путевки в лагеря отдыха с возвратом до 50% их стоимости.
Купить путевку на таких условиях можно до 31 августа. Отправить ребенка на отдых – с 1 мая до конца сентября.
Крымские лагеря в программе тоже участвуют.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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