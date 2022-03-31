В Симферополе похищают городские символы – бронзовых пчел

В Симферополе начали пропадать символические пчелы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 бронзовых пчелок, отсылающих к гербу крымской столицы, появились в разных местах центральной части города летом 2018 года. Горожане тут же придумали увлекательный квест с целью найти всех и последующие 3,5 года развлекали им земляков и туристов. А пчелки множились, и к весне текущего года их «популяция» разрослась до 46 фигурок. Но теперь пчелы стали пропадать.

По свидетельству симферопольцев, исчезли Екатерина II и князь Потемкин, йоги, силач, девочка с голубем, богиня красоты и другие. Кстати, каждая фигурка высотой около 15 см стоит 120 тысяч рублей.

Полиция ищет похитителей.

Симферополь, Лиана Макоба

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