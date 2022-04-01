В Севастополе зафиксирован очередной скачок заболеваемости ковидом

В Севастополе зафиксирован очередной скачок заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 110 новых случаев, что почти в 3 раза выше показателя предыдущего дня. От инфекции умерли 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте ковидом в Севастополе официально заразились 5 тысяч 996 человек, это в 3 раза меньше, чем в феврале. Однако смертность выросла: в феврале от инфекции умерли 152 человека, в марте – 155.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 8 тысяча 802 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 276 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

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