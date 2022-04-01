Крымчанка грозилась убить полицейских и взорвать электричку

Жительница Крыма оскорбила сотрудников полиции, грозилась их убить и взорвать электричку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте, инцидент произошел в электропоезде, следовавшем по маршруту «Соленое озеро – Симферополь». Женщина привлекла внимание патруля агрессивным поведением.

В беседе с полицейскими она довольно грубо требовала ответить, что они делают в Крыму, отказывалась выйти из вагона, оскорбляла собеседников, угрожала взорвать электричку, а когда ее вывели на перрон, устроила истерику: женщина кричала, проклинала семьи полицейских, снова оскорбляла и угрожала: «Я сейчас глотку перережу тебе! Я сейчас сделаю теракт!»

Железнодорожный районный суд Симферополя оштрафовал крымчанку на 40 тысяч рублей, а также отправил под административный арест на 5 суток. Кроме того, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК России за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Джанкой, Олег Яковенко

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