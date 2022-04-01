Крым захлестнула волна телефонных фейков

Крым захлестнула волна фейков, распространяемых по телефону – об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям полуострова поступает масса звонков, звонящие «призывают к организации протестных акций, угрожают учителям учебных заведений, проводящих уроки по патриотическому воспитанию, сообщают о необходимости явиться в военкомат, рекламируют пропагандистские украинские ресурсы», заявляют о необходимости обналичить суммы, находящиеся на вкладах, в связи с якобы «крахом российской банковской системы».

«Данная информация является ложной, и в случае поступления подобных звонков необходимо прекратить разговор и перепроверить данные через официальных лиц», – сообщают в ФСБ.

Еще один фейк: функционирование так называемой «горячей линии для родственников российских солдат и офицеров». «В новостных каналах мессенджеров Telegram, Viber, а также в социальных сетях распространяются номера телефонов якобы для получения информации о российских военнослужащих. Подобных «горячих линий» не существует, информацию о военнослужащих можно получить только в министерстве обороны Российской Федерации», – подчеркивают в ФСБ.

Сотрудники ФСБ советуют жителям Крыму в случае поступления подобных звонков немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102 либо по телефону доверия УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8 (3652) 77-10-30.

Симферополь, Олег Яковенко

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