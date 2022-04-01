Число умерших от ковида в Крыму превысило 5 тысяч 100 человек

Выявляемость коронавируса в Крыму опустилась ниже 300 случаев в сутки: в последний день марта 258 новых случаев. От инфекции умерли 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение марта ковидом, согласно официальным данным, заразились 16 тысяч 505 человек, что на 41%, чем в феврале. При этом смертность выросла на 19%: в феврале от инфекции скончались 174 человека, в марте – 207.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 178 тысячи 380 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 105 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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