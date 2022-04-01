В Крыму проведут ревизию топонимов

В Крыму проведут ревизию географических названий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужило «обращение граждан, возмущенных тем, что в городе Армянске до сих пор есть улица имени Вячеслава Черновола, одного из лидеров украинского националистического движения, основателя так называемого Народного руха Украины», – сообщил глава РК. – Предлагаю местным властям провести «ревизию» на предмет выявления подобных символов в населенных пунктах нашей республики. И для начала переименовать улицу Черновола в улицу 126-й отдельной Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны, дислоцирующейся в селе Перевальном, которой указом Президента недавно присвоено звание гвардейской».

Предложение Аксенова вызвало бурное обсуждение. Одни указывают, что столь длинное название для улицы не подходит и предлагают сократить его до одного слова (например, Гвардейская или Освобождения), другие считают необходимым добавить исторические названия к существующим названиям 1 тысячи 394 населенных пунктов, третьи недоумевают, почему ревизию названий не провели в течение 8 предыдущих лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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