Крым и Белоруссия договорились о железнодорожном сообщении

Между Минском и Симферополем будет организовано железнодорожное сообщение. Об этом сообщил министр курортов и туризма российского региона Вадим Волченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался в рамках XXIV международной выставки-ярмарки туристских услуг «Отдых – 2022» в Минске.

«На достаточно серьезной встрече, которая у нас была вчера на уровне министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергея Михайловича Ковальчука в принципе действительно достигнута определенная договоренность по прямому железнодорожному сообщению по маршруту Минск – Смоленск – Симферополь, – заявил Волченко. – Обсуждалась возможность авиасообщения. Эти возможности существуют, они абсолютно реальные».

На сегодняшний день белорусская диаспора является четвертой по величине в Крыму. По оценке председателя национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Романа Чегринца, на полуострове проживает около 55 тысяч белорусов, 15 тысяч из них переехали в регион за последние 8 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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