Высокопоставленных нацпредателей отгонят от бюджетной кормушки – Володин

Все, кто находится на государственном подряде и одновременно осуждает спецоперацию РФ на Украине, должны покинуть руководящие должности в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сфер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в ближайшее время позиция депутатского корпуса будет доведена до профильных министров.

«Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», – подчеркнул Володин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад будет делать ставку на так называемую пятую колонну в России. По его словам, речь идет о национал-предателях, тех, кто зарабатывает деньги в РФ, а живет фактически за границей, и «не только в географическом смысле, но и ментально».

Симферополь, Валентин Карамазов

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