Власти Крыма просят исключить республику из числа принимающих беженцев

Власти Крыма обратились в правительство России с просьбой исключить республику из числа регионов, принимающих беженцев из Украины и Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим обращением выступило МЧС РК, сообщив, что в республике ожидается туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса, и просив не рассматривать выделения квот на Республику Крым по размещению граждан Российской Федерации, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, прибывших на территорию России в экстренном массовом порядке.

В Кремле пошли на встречу: проект соответствующего постановления уже опубликован на портале проектов нормативных актов.

Напомним, ранее на территории РК планировалось разместить около 5 тысяч беженцев, но на данные в момент на территории республики находится только 650 вынужденных переселенцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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