Въезжать в Крым разрешили без ПЦР-тестов, но не всем

Въезжать в Крым разрешили без ПЦР-тестов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управление информации и пресс-службы главы Республики Крым, Сергей Аксёнов внес ряд изменений в указ о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией.

Так, отменяется требование об обязательном предъявлении результатов лабораторных исследований на COVID-19 для граждан Российской Федерации и граждан государств-членов Евразийского экономического союза, въезжающих на территорию Российской Федерации через сухопутную границу Российской Федерации.

Кроме того, организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению, разрешена наполняемость 100% проектной вместимости. Также возобновляются требования о необходимости предоставления при заездах в организации детского отдыха и оздоровления результатов лабораторных исследований на COVID-19 на детей и сопровождающих их лиц, полученных не ранее, чем за 48 часов до заезда в лагерь.

При этом руководителям необходимо обеспечить поддержание показателя охвата двукратной иммунизацией против COVID-19 не менее 95% персонала таких организаций. Для лиц, не имеющих медицинских документов, подтверждающих прохождение вакцинации, допуск на рабочее место осуществляется на основании отрицательных результатов еженедельного лабораторного исследования.

Апрель 01, Лиана Макоба

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