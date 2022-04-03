Ростуризм досрочно прекращает программу туристического кешбэка

Ростуризм заявил о досрочном прекращении программы туристического кешбэка.

Напомним, программа стартовала 15 марта и должна была продлиться до 30 апреля. Однако будет завершена на 3 недели раньше.

«Туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тыс человек. Суммарно, таким образом, с начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек, – сообщили в Ростуризме. – По сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в 2 раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще».

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, дополнительные средства, выделенные на программу, заканчиваются, поэтому окно продаж закроют в ночь с 8 на 9 апреля.

В Ростуризме обещают, что осенний этап программы туристического кешбэка состоится.

Москва, Игорь Юров

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