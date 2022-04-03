российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 апреля 2022, 00:19 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Лондоне засела вся российская шваль – Песков

Фото: Pixabay

Большинство бывших российских крупных и помельче коррупционеров осело в Лондоне под предлогом «политического преследования» на родине. Британия их легализовала и не собирается выдавать правоохранительным органам РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги – в Лондон – почет и уважение, почетный вор. Сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников», – отметил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика,