Джонсон пообещал «заморить голодом» российскую армию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил что сделает всё, чтобы заставить голодать вооружённые силы РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают британские СМИ.
Вместе с тем, он не пояснил, как Британия собирается лишить продуктов армию страны, которая обеспечила себе полную продовольственную безопасноть и является лидером в производстве пшеницы и сельхозудобрений.
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», – объявил Джонсон.
Между тем, в Британии сообщают, что рейтинг премьер-министра пикирует на фоне тридцатипроцентного роста цен на фрукты и овощи. Другие продукты также существенно дорожают.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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