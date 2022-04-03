Джонсон пообещал «заморить голодом» российскую армию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил что сделает всё, чтобы заставить голодать вооружённые силы РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают британские СМИ.

Вместе с тем, он не пояснил, как Британия собирается лишить продуктов армию страны, которая обеспечила себе полную продовольственную безопасноть и является лидером в производстве пшеницы и сельхозудобрений.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», – объявил Джонсон.

Между тем, в Британии сообщают, что рейтинг премьер-министра пикирует на фоне тридцатипроцентного роста цен на фрукты и овощи. Другие продукты также существенно дорожают.

Симферополь, Валентин Карамазов

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