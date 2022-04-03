Грузия стоит на своём: Никаких санкций против РФ

Правительство Грузии в вопросе антироссийских санкций будет исходить из интересов своего народа, несмотря ни на какие обстоятельства и давление извне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, он лично и кабинет министров приняли твёрдое решение не вводить экономические санкции против РФ.

Отметим, что на позицию Тбилиси не повлияло даже объявленное руководством Южной Осетии решение провести референдум по вхождению в состав России.

«Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдёт, и я хочу ещё раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа», – подчеркнул Гарибашвили.

Симферополь, Валентин Карамазов

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