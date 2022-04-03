Столтенберг признал, что НАТО много лет готовило ВСУ к вооружённому столкновению с РФ

Блок НАТО годами готовил десятки тысяч украинских военных для боевых действий против Россиии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО поддерживала Украину долгие-долгие годы, мы увеличили поддержку в последние недели. Союзники по НАТО – США, Великобритания, Канада и другие – годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против российских сил», – признался Столтенберг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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