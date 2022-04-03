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Понедельник, 4 апреля 2022, 04:35 мск

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Столтенберг признал, что НАТО много лет готовило ВСУ к вооружённому столкновению с РФ

Фото: facebook.com/jensstoltenberg

Блок НАТО годами готовил десятки тысяч украинских военных для боевых действий против Россиии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО поддерживала Украину долгие-долгие годы, мы увеличили поддержку в последние недели. Союзники по НАТО – США, Великобритания, Канада и другие – годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против российских сил», – признался Столтенберг.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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