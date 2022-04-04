Крымские чиновники продолжают игнорировать распоряжения главы Крыма – это признает сам Сергей Аксенов.

«Только в шести муниципальных образованиях главы администраций совместно с представителями «Крымавтодора» провели работу по объезду 100% улично-дорожной сети. Остальные руководители либо не выполнили задачу вовсе, либо делегировали ее сотрудникам администраций. Подобная массовая халатность приводит к тому, что, несмотря на наличие денежных средств на содержание дорог в полном объеме, работа стоит на месте».

В итоге отвечать пришлось исполняющему обязанности министра транспорта Республики Крым Николаю Лукашенко: его работу признали провальной и объявили выговор.

Еще одна проблема: срыв сроков по заключению контрактов на выполнение строительных и ремонтных работ. Все документы должны были подписать до 1 февраля, потом дали время до 1 апреля. Однако завершили работу по контрактам не все.

«Всем руководителям министерств и муниципалитетов сорвали, у которых на сегодняшний день более одного незаключенного контракта, также будут объявлены выговоры», – сообщал Аксенов и проучил завершить работу по данному направлению до конца текущей недели.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»