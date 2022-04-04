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Понедельник, 4 апреля 2022, 11:34 мск

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Заболеваемость коронавирусом в Крыму снизилась до декабрьских значений

Заболеваемость коронавирусом в Крыму снизилась до уровня двадцатых чисел декабря: за сутки зарегистрировано 174 новых случая. Тогда волна заражений тоже шла на убыль и достигла минимума 10 января (56 заболевших). До каких значений выявляемость снизиться на этот раз, пока не понятно. Например, соседний Севастополь все время качает: там в течение недели заболеваемость упала до 47, а затем подскочила до 132 случаев в сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение минувших выходных от инфекции в Крыму и Севастополе умерли по 9 человек.

Всего с начала пандемии на полуострове зафиксировано более 261 тысячи заболевших, жертвами ковида стали около 7,5 тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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