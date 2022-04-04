В Крыму предсказывают отток туристов подальше от моря

В текущем году в Крыму будет пользоваться спросом жилье подальше от моря. Такое мнение высказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.

Как уже сообщал «Новый День», в наступающем сезоне на полуострове снова ждут рекордный турпоток: уже высказывались прогнозы, что число туристов процентов на 30% превысит показатели 2019 года. Или на 1,7% выше 2021 года.

Однако если в предыдущие годы курортники старались селиться поближе к морю, то в этом году предполагается другой тренд: «Многие в этом году будут смотреть не только на санатории и отели в первой-второй линии от моря, но на жилье, которое находится в нескольких километрах. Потому что многие приедут на своих авто, и это будет дешевле, а приехать к морю через 10 минут не проблема», – заявила Бабий в эфире радио «Спутник в Крыму».

Правда, с тех пор, как открыли автомобильное движение по Крымскому мосту, большинство туристов и так приезжало на собственных автомобилях, однако стремилось остановиться поближе к побережью. Тем более что с парковками, особенно вблизи пляжей и набережных в Крыму большие проблемы.

Опять же, чем дальше от моря, тем меньше магазинов и предприятий общепита, а также развлечений, что многих не устраивает.

Плюс ко всему, как только что-то начинает пользоваться спросом, цены на это растут, так что сэкономить на «жилье подальше» вряд ли получиться.

Симферополь, Лиана Макоба

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