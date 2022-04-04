В Севастополе рискуют потерять рекордный урожай мидий

В Севастополе заявили о риске потерять трехлетний урожай мидий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с конца февраля гражданским судам запрещено выходить в море. В итоге производители мидий не могут собрать урожай.

«Для нашего предприятия это очень опасно и грозит потерей урожая, – цитирует «Интерфакс» гендиректора ООО «Центр морских пищевых ресурсов», председателя ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна Сергея Татко. – Мидия, набирая вес, может опуститься на дно, соответственно, она «оботрется», и произойдет осыпание».

Фермы предприятия расположены в 1 миле от берега: с неполных 150 га производители рассчитывали собрать около 100 тонн мидий.

По словам Татко, если ситуация не изменится до середины апреля, весь урожай будет потерян.

При этом продукция, выловленная ранее, уже закончилась.

Севастополь, Лиана Макоба

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