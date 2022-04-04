Украинцы не хотят официально устраиваться на работу в Крыму

Выходцы из Украины не готовы официально устраиваться на работу в Крыму. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонида Михалевского, из всех, пересекших границу, желание трудоустроиться изъявили 0,035%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при переходе российской границы в Крыму зарегистрировано более 34 тысяч граждан Украины. Только 130 из них заинтересовались программой занятости. И лишь 12 человек заявили, что готовы официально подписать контракт.

По мнению Михалевского, такая ситуация может быть связана с необходимостью получения патента. Без патента работать могут только получившие официальный статус беженца. Однако многие украинцы оформлять такой статус пока не торопятся.

По словам замминистра, сейчас решается вопрос: смягчить для этой категории условия трудоустройства или отменить патенты.

При этом в Крыму есть достаточно вакансий в санаторно-курортной сфере и медицине, весьма востребованы и инженеры различных специализаций. На сегодняшний день выходцам из Украины в РК готовы предоставить более 1,5 тыс рабочих мест.

Симферополь, Олег Яковенко

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