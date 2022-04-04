Войска Донецкой народной республики вышли на окраины посёлка Новгородское Донецкой области, переименованного киевскими властями в Нью-Йорк.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои армейские источники сообщил военный эксперт и блогер Борис Рожин.

«Военные ДНР вышли к окраинам Нью-Йорка (Новгородское). Для этого надо было пробить оборону противника у Троицкого и Новоселки. Ждем официальных подтверждений», – написал Рожин.

Напомним, официальное переименование Новгородского (в рамках дерусификации) происходило в прошлом году с большой помпой. С приветствием к украинским властям и «жителям Нью-Йорка» выступило посольство США в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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