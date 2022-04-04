Вице-премьер Польши Глиньский потребовал убрать российскую культуру из общественного пространства

Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский потребовал убрать российскую культуру из общественного пространства. Такое заявление он сделал в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции против российской культуры в Польше уже ввели: в стране отменяют любые связанные с РФ мероприятия – концерты, фестивали, постановки и так далее.

«В данный момент не время для российского балета, не хороший сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова, – заявил Глиньский. – Из общественного пространства культура российская должна исчезнуть».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с Россией, напоминает РИА Новости.

Люксембург, Игорь Юров

© 2022, РИА «Новый День»