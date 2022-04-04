«Пусть поживёт» – в Швеции ответили на требование назвать улицу у посольства РФ именем Зеленского

Власти Стокгольма отказываются немедленно переименовать часть улицы возле посольства РФ в Швеции и присвоить ей имя украинского президента Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с комментарием по этому вопросу выступил председатель комиссии стокгольмской мэрии Олле Сеттерберг.

По его словам, у шведов не принято давать улицам имя ещё живых людей.

«Надо быть очень осторожным при изменении названий улиц. Для этого должны быть очень веские причины. Мы не считаем, что можно давать улицам имя ещё живущего человека, такого, как Зеленский. В Стокгольме мы так не поступаем», – отметил Сеттерберг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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