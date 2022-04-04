Deutsche Bank умоляет правительство не отказываться от российского газа

Отказ Германии от российского газа неминуемо приведёт к инфляции, рецессии в немецкой экономике и падению уровня жизни граждан ФРГ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

По его словам, даже сегодняшний рост цен на голубое топливо уже негативно сказывается на всех сферах жизни в стране.

«Ситуация на Украине и Covid-19 наносят ущерб экономике Германии. В случае прекращения поставок российского газа ситуация усугубилась бы, и значительной рецессии в Германии вряд ли удалось бы избежать. Мы уже ожидаем сокращения темпов роста немецкой экономики на 2% в этом году, и есть существенные риски, что сокращение может быть еще большим.

Это, прежде всего, цены на энергоносители. Они являются бременем для многих компаний и потребителей. Несмотря на смягчающие меры правительства Германии, резкий рост цен или неизбежные проблемы с поставками могут существенно замедлить экономику», – подчеркнул гендиректор главного банка Германии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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