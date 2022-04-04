Аксенов от угроз перешел к действиям: под «раздачу» попали министры и мэры

Глава Крыма Серей Аксенов объявил о наказании сразу 14 высокопоставленных чиновников.
«Сегодня принято решение об объявлении взысканий в связи с непринятием надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов в установленные поручением главы Республики Крым сроки:
– министру строительства и архитектуры Республики Крым Карлену Петросяну,
– министру образования, науки и молодежи Республики Крым Валентине Лаврик,
– министру юстиции Республики Крым Олегу Шаповалову,
– министру культуры Республики Крым Татьяне Манежиной», – сообщил глава республики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении врио министра здравоохранения Константина Скорупского и и. о. министра транспорта Николая Лукашенко инициированы служебные проверки.
Кроме того, в отношении восьми глав администраций направлены письма на имя председателей городских и районных советов о рассмотрении вопроса о применении дисциплинарных взысканий. Речь идет о
– главе администрации Керчи Святославе Брусакове,
– главе администрации Ялты Янине Павленко,
– главе администрации Джанкоя Игоре Ивине,
– врио главы администрации Евпатории Александре Рытове,
– главе администрации Саки Александре Овдиенко,
– главе администрации Ленинского района Екатерине Юровских,
– главе администрации Сакского района Владимире Сабивчаке,
– главе администрации Красноперекопска Вадиме Хомине.
«Это как же так получилось, что на таких высоких должностях оказалось столько людей, которые не могут выполнять свою работу надлежащим образом?" – интересуются крымчане.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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