российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 апреля 2022, 19:13 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Аксенов от угроз перешел к действиям: под «раздачу» попали министры и мэры

Глава Крыма Серей Аксенов объявил о наказании сразу 14 высокопоставленных чиновников.

«Сегодня принято решение об объявлении взысканий в связи с непринятием надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов в установленные поручением главы Республики Крым сроки:

– министру строительства и архитектуры Республики Крым Карлену Петросяну,

– министру образования, науки и молодежи Республики Крым Валентине Лаврик,

– министру юстиции Республики Крым Олегу Шаповалову,


– министру культуры Республики Крым Татьяне Манежиной», – сообщил глава республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении врио министра здравоохранения Константина Скорупского и и. о. министра транспорта Николая Лукашенко инициированы служебные проверки.
Кроме того, в отношении восьми глав администраций направлены письма на имя председателей городских и районных советов о рассмотрении вопроса о применении дисциплинарных взысканий. Речь идет о

– главе администрации Керчи Святославе Брусакове,

– главе администрации Ялты Янине Павленко,

– главе администрации Джанкоя Игоре Ивине,

– врио главы администрации Евпатории Александре Рытове,

– главе администрации Саки Александре Овдиенко,

– главе администрации Ленинского района Екатерине Юровских,

– главе администрации Сакского района Владимире Сабивчаке,

– главе администрации Красноперекопска Вадиме Хомине.

«Это как же так получилось, что на таких высоких должностях оказалось столько людей, которые не могут выполнять свою работу надлежащим образом?" – интересуются крымчане.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Политика, Россия,